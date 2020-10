Lutto per Nicola e Luca Zingaretti: E’morta mamma Emma (Di giovedì 8 ottobre 2020) Gravissimo Lutto in casa Zingaretti. Addio alla mamma. Lutto per la famiglia dell’attore Luca Zingaretti e del Presidente della Regione Lazio, a 86 anni si è spenta per una malattia che la tormentava da tempo, la signora Emma Di Capua. La donna, la cui madre si era salvata per miracolo dall’olocausto. Commozione per i figli e l’intera famiglia per una donna che ha vissuto i segni della guerra ed è stata protagonista del ritorno alla vita di una città, Roma, violentata dall’immane conflitto. Il cordoglio della politica e del mondo dello spettacolo che hanno da subito fatto sentire la propria vicinanza a Luca e Nicola Zingaretti. In Consiglio Regionale, il ... Leggi su chenews (Di giovedì 8 ottobre 2020) Gravissimoin casa. Addio allaper la famiglia dell’attoree del Presidente della Regione Lazio, a 86 anni si è spenta per una malattia che la tormentava da tempo, la signoraDi Capua. La donna, la cui madre si era salvata per miracolo dall’olocausto. Commozione per i figli e l’intera famiglia per una donna che ha vissuto i segni della guerra ed è stata protagonista del ritorno alla vita di una città, Roma, violentata dall’immane conflitto. Il cordoglio della politica e del mondo dello spettacolo che hanno da subito fatto sentire la propria vicinanza a. In Consiglio Regionale, il ...

Lutto in casa Zingaretti: morta la mamma di Nicola e Luca

La donna era malata da tempo. Emma di Capua, scrive Il Foglio, proveniente da una famiglia ebraica romana, riuscì a 7 anni a rifugiarsi in un convento per sfuggire ai rastrellamenti dei nazisti ...

