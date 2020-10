Immuni, l’app anti-contagio, ha superato i 7 milioni di download! (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’app utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se sono asintomatici. Gli utenti che vengono avvertiti dall’app di un possibile contagio possono isolarsi per evitare di contagiare altri. Così facendo, aiutano a contenere l’epidemia e a favorire un rapido ritorno alla normalità, garantendo la tutela dei tuoi dati personali. Più siamo, più saremo al sicuro. Scarica subito qui #Immuni e proteggiti! L'articolo Immuni, l’app anti-contagio, ha superato i 7 milioni di download! proviene da Il Blog delle Stelle. Leggi su ilblogdellestelle (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’app utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se sono asintomatici. Gli utenti che vengono avvertiti dall’app di un possibilepossono isolarsi per evitare di contagiare altri. Così facendo, aiutano a contenere l’epidemia e a favorire un rapido ritorno alla normalità, garantendo la tutela dei tuoi dati personali. Più siamo, più saremo al sicuro. Scarica subito qui #e proteggiti! L'articolo, l’app, hai 7diproviene da Il Blog delle Stelle.

