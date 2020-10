I 50 anni di Matt Damon, vincitore di un Premio Oscar (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’8 ottobre 1970 nasce Matt Damon, uno dei volti più noti di Hollywood. Ha vinto un Premio Oscar per la miglior sceneggiatura in Will Hunting – Genio ribelle. Matt Damon nasce l’8 ottobre 1970 in Massachussets da una famiglia agiatissima: il padre è un banchiere, mentre la madre, Nancy Carlsson Paige è una professoressa di pedagogia alla Lesley University. I genitori hanno divorziato quando aveva 2 anni e lui rimase con la madre. All’età di dieci anni conosce Ben Affleck, che viveva a due isolati di distanza e con il quale stringe una solida amicizia, coltivata anche tra i banchi del liceo, e condivide la passione per il cinema. Negli studi ottiene grandi risultati e riesce a entrare ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’8 ottobre 1970 nasce, uno dei volti più noti di Hollywood. Ha vinto unper la miglior sceneggiatura in Will Hunting – Genio ribelle.nasce l’8 ottobre 1970 in Massachussets da una famiglia agiatissima: il padre è un banchiere, mentre la madre, Nancy Carlsson Paige è una professoressa di pedagogia alla Lesley University. I genitori hanno divorziato quando aveva 2e lui rimase con la madre. All’età di dieciconosce Ben Affleck, che viveva a due isolati di distanza e con il quale stringe una solida amicizia, coltivata anche tra i banchi del liceo, e condivide la passione per il cinema. Negli studi ottiene grandi risultati e riesce a entrare ...

Ultime Notizie dalla rete : anni Matt Matt Damon, i 50 anni di un antidivo felice di essere «noioso» (per il gossip) Vanity Fair Italia Cinque film in streaming per I cinquant'anni di Matt Damon

L'attore compie mezzo secolo e noi lo celebriamo con i suoi migliori cinque film in streaming. Compie oggi cinquant'anni Matt Damon, uno degli attori più amati della Hollywood contemporanea. Con il su ...

