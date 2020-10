Harris-Pence, nel dibattito le riserve fanno meglio dei titolari. Ma nessuno dei due va in gol (Di giovedì 8 ottobre 2020) Visto il disastro che avevano combinato i loro boss la settimana scorsa, questo, per media e analisti, era divenuto “il dibattito da vedere”, il più importante confronto televisivo fra candidati vice mai svoltosi. Mike Pence e Kamala Harris, dal punto di vista dell’educazione della correttezza – Pence pure della competenza, ma aveva partita facile – hanno fatto meglio di Donald Trump e Joe Biden: frasi finite, rare interruzioni, reciproca cortesia, buona padronanza delle diverse materie. Ma la sostanza è stata un po’ piatta, senza guizzi, in uno studio così cupo da parere l’antro del virus più che un setting di talk show. Il primo sondaggio a caldo, siglato Cnn, dice che la Harris ha vinto largo: 59 a 38%; ma – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) Visto il disastro che avevano combinato i loro boss la settimana scorsa, questo, per media e analisti, era divenuto “ilda vedere”, il più importante confronto televisivo fra candidati vice mai svoltosi. Mikee Kamala, dal punto di vista dell’educazione della correttezza –pure della competenza, ma aveva partita facile – hanno fattodi Donald Trump e Joe Biden: frasi finite, rare interruzioni, reciproca cortesia, buona padronanza delle diverse materie. Ma la sostanza è stata un po’ piatta, senza guizzi, in uno studio così cupo da parere l’antro del virus più che un setting di talk show. Il primo sondaggio a caldo, siglato Cnn, dice che laha vinto largo: 59 a 38%; ma – ...

repubblica : Pence-Harris, ovvero un dibattito civile è possibile. Ma ai punti vince la senatrice dem - Agenzia_Ansa : #Kamala Harris batte #Mike Pence: almeno questo è il verdetto degli elettori, secondo un sondaggio della Cnn, sul d… - Agenzia_Ansa : #Donald Trump 'ha rifiutato di condannare il suprematismo bianco e poi ha rilanciato dicendo 'state pronti', ha def… - fabiolatisbini : RT @MrEfis79: 2) #Covid19 SP: Come ci si può aspettare che gli americani seguano le prescrizioni sanitarie, se neppure la Casa Bianca lo f… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: 'Nessuna scusa per la morte di #George Floyd ma neppure per le violenze delle proteste che sono seguite, con danneggiamen… -