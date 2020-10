GF Vip 5, scoppia la passione tra Massimiliano e Adua: il loro ballo fa sognare (Di giovedì 8 ottobre 2020) Cosa sta succedendo tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco? Se lo chiedono gli inquilini della Casa del Grande Fratello Vip 5, sempre più perplessi dal comportamento dei due attori, che di recente hanno ammesso di non essere mai stati insieme ma di aver finto per esigenze di agenzia, e se lo chiedono i telespettatori. Questi ultimi, infatti, non sanno più a chi – e a cosa – credere. Sì, perché dopo aver accusato Massimiliano di essere gay, Adua non solo è stata perdonata subito e senza rancore dall’ex collega, ma si è anche riavvicinata a lui in maniera imprevedibile. Tutto è cominciato quando ieri sera il Grande Fratello ha messo la musica in Casa. Non appena sono cominciate le note di “Troppo buono”, canzone di Tiziano Ferro che parla ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 8 ottobre 2020) Cosa sta succedendo traMorra eDel Vesco? Se lo chiedono gli inquilini della Casa del Grande Fratello Vip 5, sempre più perplessi dal comportamento dei due attori, che di recente hanno ammesso di non essere mai stati insieme ma di aver finto per esigenze di agenzia, e se lo chiedono i telespettatori. Questi ultimi, infatti, non sanno più a chi – e a cosa – credere. Sì, perché dopo aver accusatodi essere gay,non solo è stata perdonata subito e senza rancore dall’ex collega, ma si è anche riavvicinata a lui in maniera imprevedibile. Tutto è cominciato quando ieri sera il Grande Fratello ha messo la musica in Casa. Non appena sono cominciate le note di “Troppo buono”, canzone di Tiziano Ferro che parla ...

