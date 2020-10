Gf Vip 5 | Pierpaolo Pretelli a letto con Guenda | ma non è come sembra

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci ha sbottato conGoria, dopo averli beccati insieme. Questo almeno è ciò che hanno voluto far credere. I tre inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5 si sono uniti per fare uno scherzo a Maria Teresa Ruta. Stando alla sua incredulità, ci sono riusciti. Eccoè andata. Per smorzare le recenti tensioni all’interno della casa del Grande Fratello Vip, i concorrenti hanno deciso di organizzare uno scherzo. Dopo la finta rissa tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, pare che gli inquilini ci abbiano preso gusto. Proprio con la complicità dell’influencer milanese, hanno architettato uno scherzo ai danni di Maria Teresa Ruta. I quattro hanno fatto credere alla conduttrice che la figliafosse a ...