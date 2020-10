Calcio: Perotti'da gennaio vissuto periodo difficile a Roma' (Di giovedì 8 ottobre 2020) ANSA, - Roma, 08 OTT - "A Roma da gennaio ho passato un periodo difficile. Negli ultimi 2-3 giorni del mercato estivo tutto è diventato chiaro e abbiamo preso una decisione, così sono venuto qui", con ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 ottobre 2020) ANSA, -, 08 OTT - "Adaho passato un. Negli ultimi 2-3 giorni del mercato estivo tutto è diventato chiaro e abbiamo preso una decisione, così sono venuto qui", con ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Perotti Calcio: Perotti'da gennaio vissuto periodo difficile a Roma' ANSA Nuova Europa Roma, fine mercato e Fonseca non svolta a destra

Fine del calcio mercato, un bel sospiro: fine dell’agonia. L’estate è andata via a inseguire sogni (Milik), l’inizio di campionato è stato turbolento (caso Diawara, ...

Roma, Perotti lascia il Fantacalcio: "Ho dato il meglio di me"

Diego Perotti lascia la Roma ed il Fantacalcio. Il centrocampista giallorosso è stato spesso il più pagato dai fantallentori per la sua capacità di andare in gol e per i tanti rigori segnati. Ora l'ar ...

