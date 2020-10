Tra liti e lettere. Briatore e Gregoraci rilanciano il Gf Vip (e fanno pure la pace) - (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Paolo Giordano Il reality di Canale 5 apre il primo vero caso di questa edizione. E i social si scatenano... Adesso vediamo come andrà avanti. La narrazione (si dice così, ormai) del Grande Fratello Vip ha trovato il grande detonatore: il caso Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Coppia scoppiata ma unitissima. Almeno dalle parti della Casa più famosa di tutte le case, ossia quella dove sono reclusi i cosiddetti Vip del Grande Fratello presentato su Canale 5 da un Alfonso Signorini sempre più caliente. Dopo un po' di rodaggio con scandaletti e gozzoviglie varie (dalla coatta Patrizia De Blanck alle emorroidi dell'insopportabile Tommaso Zorzi) è arrivato il piatto forte: lo scontro a distanza tra Gregoraci e Briatore. Lei algida ma passionale, se non altro con Pierpaolo ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Paolo Giordano Il reality di Canale 5 apre il primo vero caso di questa edizione. E i social si scatenano... Adesso vediamo come andrà avanti. La narrazione (si dice così, ormai) del Grande Fratello Vip ha trovato il grande detonatore: il caso Elisabettae Flavio. Coppia scoppiata ma unitissima. Almeno dalle parti della Casa più famosa di tutte le case, ossia quella dove sono reclusi i cosiddetti Vip del Grande Fratello presentato su Canale 5 da un Alfonso Signorini sempre più caliente. Dopo un po' di rodaggio con scandaletti e gozzoviglie varie (dalla coatta Patrizia De Blanck alle emorroidi dell'insopportabile Tommaso Zorzi) è arrivato il piatto forte: lo scontro a distanza tra. Lei algida ma passionale, se non altro con Pierpaolo ...

DellaDglive : capite vero che la presenza di Paolo garantisce altre 10 puntate di liti e punzecchiature tra lui e gemma quando s… - teenabortionn : RT @rainyzainy_: E COMUNQUE LE 'DISCUSSIONI/LITI' TRA GEMMA E TINA NON SMETTERANNO MAI DI FARMI RIDERE. ?????? #uominiedonne - rainyzainy_ : E COMUNQUE LE 'DISCUSSIONI/LITI' TRA GEMMA E TINA NON SMETTERANNO MAI DI FARMI RIDERE. ?????? #uominiedonne - Radio24_news : Una volta in Italia gli scontri verbali e le risse avvenivano sopattutto tra automobilisti. Da quest'anno invece, a… - michelabaggini : RT @TribvnvsPlebis: @PBerizzi @repubblica Come diventare Berizzi, istruzioni per l'uso: Racconta cazzate del tuo quotidiano, che so, le li… -

Ultime Notizie dalla rete : Tra liti Tra liti e lettere. Briatore e Gregoraci rilanciano il Gf Vip (e fanno pure la pace) ilGiornale.it Legnano, proclamazione del sindaco con lite. Toia: «Io esclusa»

Il nuovo sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, si è insediato oggi pomeriggio, mercoledì 7 ottobre, nella sala Consiglio di Palazzo Malinverni alla presenza dl vice sindaco, Anna Pavan, del vice commiss ...

GF Vip, lo scherzo a Maria Teresa Ruta: Guenda a letto con Pierpaolo e la Gregoraci si infuria

Momenti esilaranti nella casa del Grande Fratello Vip. I gieffini cercano di far passare il loro tempo come possono e si dilettano ad organizzare ...

Il nuovo sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, si è insediato oggi pomeriggio, mercoledì 7 ottobre, nella sala Consiglio di Palazzo Malinverni alla presenza dl vice sindaco, Anna Pavan, del vice commiss ...Momenti esilaranti nella casa del Grande Fratello Vip. I gieffini cercano di far passare il loro tempo come possono e si dilettano ad organizzare ...