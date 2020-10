Temptation Island, Serena e Davide escono insieme dal falò anticipato: «Ora ho capito» (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Temptation Island, Serena e Davide escono insieme dal falò anticipato: «Ora ho capito». La quarta puntata si apre con la richiesta di Davide che aspetta in spiaggia... Leggi su leggo (Di mercoledì 7 ottobre 2020)dal falò: «Ora ho». La quarta puntata si apre con la richiesta diche aspetta in spiaggia...

GALVTEA : Benvenuta al cinema di Temptation Island, Speranza #TemptationIsland - zaynsdarkeyes : RT @eleninapanevina: Ok Speranza lui è patetico, ma tu esattamente cosa ti aspettavi di vedere da uno che dopo 16 anni non vuole convivere… - lskgrg : RT @leeveean: La carriera di Gigi D'Alessio tenuta in vita solo dalle corna dei napoletani a Temptation Island #temptationisland - Giov_301296 : Ma perché a temptation island nessuno sa dire una frase corretta in italiano? #TempationIsland @TemptationITA - eleninapanevina : Ok Speranza lui è patetico, ma tu esattamente cosa ti aspettavi di vedere da uno che dopo 16 anni non vuole convive… -