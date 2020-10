Lecce, arrivo in città e tampone per Pettinari: l’ex Trapani domani in gruppo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Stefano Pettinari arriva a Lecce.A seguito dello svincolo con il Trapani, Stefano Pettinati, è atterrato a Lecce nel pomeriggio ed è stato sottoposto al tampone così come da protocollo. In caso di esito negativo delle analisi, il giocatore, già nella giornata di domani sarà aggregato al gruppo squadra agli ordini del tecnico Eugenio Corini. Dopo due stagioni da protagonista con la maglia del Trapani, Pettinari, tornerà a vestire la maglia giallorossa. Leggi su mediagol (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Stefanoarriva a.A seguito dello svincolo con il, Stefano Pettinati, è atterrato anel pomeriggio ed è stato sottoposto alcosì come da protocollo. In caso di esito negativo delle analisi, il giocatore, già nella giornata disarà aggregato alsquadra agli ordini del tecnico Eugenio Corini. Dopo due stagioni da protagonista con la maglia del, tornerà a vestire la maglia giallorossa.

LECCE – Incisivo ed esemplare provvedimento contro truffatore seriale del web, cui è stato inflitto il divieto di utilizzo di computer e cellulari. Si tratta di un 44 enne che vive in provincia ...

“Una colluttazione accesa, Daniele arrivato barcollante sulle scale”: De Marco racconta il duplice omicidio

LECCE – “Lui era barcollante però ancora resisteva, infatti è per questo che c’è stata questa colluttazione”. Ha lottato a lungo e con tutte le sue forze, Daniele De Santis, tentando in tutti i modi d ...

