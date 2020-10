Inter: Nainggolan, da problema a opportunità (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Ninja 2.o ha una pagina bianca davanti tutta da scrivere: cosa ne sarà del suo secondo romanzo nerazzurro, in fondo, dipende soltanto da lui. Dal suo umore e dalla sua ambizione, variabili sempre ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Ninja 2.o ha una pagina bianca davanti tutta da scrivere: cosa ne sarà del suo secondo romanzo nerazzurro, in fondo, dipende soltanto da lui. Dal suo umore e dalla sua ambizione, variabili sempre ...

FBiasin : #Inter, rispetto alla rosa dell'ultima stagione entrano: - #Hakimi - #Kolarov - #Vidal - #Radu - #Darmian -… - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, appesa a un filo la trattativa col #Cagliari per #Nainggolan - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, complicata la pista #Nainggolan-#Cagliari #Moses in stand-by. #JoaoMario in uscita - Epalermo2020 : Nainggolan, da problema a opportunità: Conte ha l'arma in più... dell'ultima mezzora @gazzetta - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: .@OfficialRadja #Nainggolan, da problema a opportunità: #Conte ora ha un’arma in più -