Giulia De Lellis ricoverata: l’allarme sui social (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Giulia De Lellis ricoverata: “Ho l’ansia, che agitazione”. L’influencer ha rivelato su Instagram di essersi chiusa in clinica tutto il giorno per dei controlli L'articolo Giulia De Lellis ricoverata: l’allarme sui social proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 7 ottobre 2020)De: “Ho l’ansia, che agitazione”. L’influencer ha rivelato su Instagram di essersi chiusa in clinica tutto il giorno per dei controlli L'articoloDe: l’allarme suiproviene da YesLife.it.

GossipItalia3 : Giulia De Lellis, la sua acne persiste: «Una tragedia» #gossipitalianews - Novella_2000 : Giulia De Lellis ricoverata in una clinica (FOTO) - voilaloves : RT @Dr4c0h: tommaso che esorta a mettere like alla foto di stefania come Giulia de lellis, chiamando le sue fan viziatine come dosio, con a… - Dr4c0h : tommaso che esorta a mettere like alla foto di stefania come Giulia de lellis, chiamando le sue fan viziatine come… - CheDonnait : Giulia annuncia il ricovero in clinica. #giuliadelellis #andreadamante #damellis -