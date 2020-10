Con il reddito di cittadinanza comprava la droga da spacciare, arrestato pusher a Genova (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Genova, 7 ott – L’ennesima storia relativa a un «furbetto» del reddito di cittadinanza. A giudicare dalla mole di casi che vengono allo scoperto ogni giorno, sembrerebbe quasi che il numero dei percettori indebiti del sussidio voluto da Cinquestelle superi quelli che ne avrebbero effettivamente diritto. Camorristi, ‘ndranghetisti, rom, ladri, spacciatori, immigrati senza permesso di soggiorno: un esercito di parassiti foraggiati da uno Stato che all’atto della richiesta del reddito ha mancato nell’eseguire i dovuto controlli. Prendiamo ad esempio il pusher residente a Genova che con i soldi del sussidio ci comprava la droga da spacciare. Non solo il furbacchione utilizzava in modo illecito ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 7 ottobre 2020), 7 ott – L’ennesima storia relativa a un «furbetto» deldi. A giudicare dalla mole di casi che vengono allo scoperto ogni giorno, sembrerebbe quasi che il numero dei percettori indebiti del sussidio voluto da Cinquestelle superi quelli che ne avrebbero effettivamente diritto. Camorristi, ‘ndranghetisti, rom, ladri, spacciatori, immigrati senza permesso di soggiorno: un esercito di parassiti foraggiati da uno Stato che all’atto della richiesta delha mancato nell’eseguire i dovuto controlli. Prendiamo ad esempio ilresidente ache con i soldi del sussidio cilada. Non solo il furbacchione utilizzava in modo illecito ...

VittorioSgarbi : #movimento5patacche #italiadeifannulloni Scrive “La Repubblica”: “Il Movimento 5 Stelle verso la scissione” I perce… - luigidimaio : In questi anni ho incontrato genitori con le lacrime agli occhi, che mi hanno ringraziato perché con il reddito di… - ItaliaViva : Certamente dobbiamo intervenire con un nuovo welfare per le persone in difficoltà, ma se la misura è finalizzata al… - yoygiada : RT @Signorasinasce: Con #redditocittadinanza acquistava la #droga da spacciare, arrestato insieme ad altri tre pusher. Oltre a mantenere or… - FanFerrante : Preferisco chi parla della propria ricchezza con sincerità senza problemi (mica avrai rubato...). Non sopporto chi… -