Britney Spears, parla l'ex tutore: "Non è capace di badare a sé stessa, potrebbe restare sotto tutela per il resto della vita"

Qualcosa di strano sta succedendo nel team di Britney Spears e tutto è cominciato quando l'ex tutore legale della popstar, Andrew Wallet, ha rilasciato un'intervista choc al Daily Mail. L'avvocato in questione ha dichiarato che la cantante di Toxic non è capace di firmare un documento, di prendere decisioni importanti per la sua vita e che per questo potrebbe restare intrappolata nella conservatorship per sempre. Poche ore dopo queste dichiarazioni il padre di Britney, Jamie Spears, ha ritirato la richiesta di reinserire Andrew Wallet come co-tutore del patrimonio finanziario di sua figlia. "Non è nell'interesse di Britney Spears che la ...

