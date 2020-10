Blair Witch | in arrivo su VR la Oculus Quest Edition

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) La versionedel titolo horror di Bloober Team sta per portaresu VR, giusto in tempo per Halloween Solitamente siamo prevenuti sui titoli su licenza, ma l’anno scorsoci ha colti piacevolmente di sorpresa – figurarsi se consideriamo l’annuncio odierno di una versione VR comprensivo di data di uscita. A discapito della licenza, si tratta infatti di un’opera sorprendentemente solida. Il gioco, ad opera di Bloober Team (attualmente impegnati l’esclusiva Microsoft The Medium), è ambientato nello stesso canone del franchise horror a cui dobbiamo il genere “found footage” (Paranormal Activity, Cloverfield, Unfriended). Ora, però, con la...