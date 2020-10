Ultime Notizie Roma del 06-10-2020 ore 20:10 (Di martedì 6 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale 6 ottobre spazio di informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno coronavirus in apertura il bollettino di oggi 2677 nuovi casi in Italia 28 morti cadono di 4000 ricoveri in terapia intensiva quasi 100 mila i tamponi tra le regioni con il maggior numero di contagi ci sono Campania 395 Lombardia 350 al Lazio 275 e Piemonte 259 cadi la crescita più bassa si registra in Basilicata con quattro con te intanto per il ministro della Salute Roberto Speranza i prossimi mesi non saranno faciliteranno settimane di covid in attesa delle cure dobbiamo recuperare lo spirito di unità nazionale di marzo quando il Paese si è stretto a corti e ha dovuto essere unito speranze Industrie nuovo dpcm con le misure anti coronavirus mascherine obbligatorie all’aperto più controlli contro gli assembramenti ... Leggi su romadailynews (Di martedì 6 ottobre 2020)dailynews radiogiornale 6 ottobre spazio di informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno coronavirus in apertura il bollettino di oggi 2677 nuovi casi in Italia 28 morti cadono di 4000 ricoveri in terapia intensiva quasi 100 mila i tamponi tra le regioni con il maggior numero di contagi ci sono Campania 395 Lombardia 350 al Lazio 275 e Piemonte 259 cadi la crescita più bassa si registra in Basilicata con quattro con te intanto per il ministro della Salute Roberto Speranza i prossimi mesi non saranno faciliteranno settimane di covid in attesa delle cure dobbiamo recuperare lo spirito di unità nazionale di marzo quando il Paese si è stretto a corti e ha dovuto essere unito speranze Industrie nuovo dpcm con le misure anti coronavirus mascherine obbligatorie all’aperto più controlli contro gli assembramenti ...

