Traffico Roma del 06-10-2020 ore 19 | 30

(Di martedì 6 ottobre 2020) LuceverdeBen ritrovati dalla redazione leggermente migliorata la situazione sul raccordo penalizzato da un incidente avvenuto nella zona sud dell’anello al km 53 della carreggiata esterna tra le uscite Pontine Laurentina Al momento la strada è stata riaperta si viaggia su carreggiata ridotta inevitabili incolonnamenti a partire dallaFiumicino un altro incidente Appena avvenuto in carreggiata interna al km 27 e 900 in prossimità dello svincolo per la centrale del latte in questo caso ci sono code a partire dalla Bufalotta incolonnamenti per curiosi anche in posta dalla rustica sempre sul raccordo in carreggiata interna abbiamo code per ilanche tra Cassia bis e Castel Giubileo anche sulle percorso Urbano dellaL’Aquila CUD per incidente tra Portonaccio la tangenziale ...