Spadafora su Juventus-Napoli | “Troppi errori | ora la bolla va rispettata Stop campionato? Rispondo così”

Leggi su mediagol

(Di martedì 6 ottobre 2020) Parola a Vincenzo.Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, intervistato ai microfoni del 'Corriere della Sera', si è espresso in merito alla questione legava al mancato rinvio di, con gli azzurri che non sono partiti alla volta del Piemonte dopo le positività di Piotr Zieliński e di Eljif Elmas e che adesso rischiano il 3-0 a tavolino."Chi ha ragione tra? Iniziamo dal lato sbagliato. Juve-non è più una partita e non serve schierarsi. Non si deve fare confusione nell’interpretazione dei protocolli, che sono chiari e stabiliscono responsabilità precise. Sarebbe stato meglio trovare una soluzione condivisa: non è stato un grande spettacolo. Chi ha deciso di inserire nel nuovo ...