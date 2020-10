Roma | strappa la catenina d’oro dal collo di un 15enne e scappa | arrestato scippatore 21enne

(Di martedì 6 ottobre 2020) La scorsa sera, i Carabinieri della StazionePiazza Dante hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto di unegiziano, senza fissa dimora e con precedenti, perché riconosciuto come il responsabile di uno scippo avvenuto il pomeriggio del giorno prima ai danni di unno che passeggiava nel quartiere Esquilino. Il malvivente ha avvicinato alle spalle il minore e gli hato una collana d’oro, del valore di 1.000 euro, che portava al, per poi fuggire. Leggi anche: Spaccio di droga anord: blitz all’alba, 6 arresti Le indagini Le indagini dei Carabinieri sono scattate appena la giovane vittima, accompagnata dalla madre, ha denunciato quanto accaduto. I militari, dopo aver acquisito la descrizione del ...

