MTV EMA 2020: Lady Gaga guida le nomination, Random la scelta del pubblico per il Best Italian Act (Di martedì 6 ottobre 2020) MTV EMA 2020 Lady Gaga seguita da Justin Bieber in testa alle nomination, Random l'ultima scelta tra gli Italiani; la premiazione su MTV l'8 novembre Annunciate le nomination agli MTV EMA 2020 e intesta c'è Lady Gaga in testa con 7 tra cui "Best Artist," "Best Pop," e "Best Video" per il suo duetto con Ariana Grande in "Rain On Me", brano presente anche nelle categorie "Best Song" e "Best Collaboration". I BTS e Justin Bieber la rincorrono con cinque nomination ciascuno, presenti tra le altre nelle categorie ...

