L’ESA supporta il 71° Congresso IAC ‘CyberSpace Edition’

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 6 ottobre 2020) Fondata nel 1951, la Federazione Astronautica Internazionale (IAF), è il principale organismo mondiale di riferimento per la comunità spaziale con 397 membri in 69 nazioni, incluse le maggiori agenzie spaziali, industrie, istituti di ricerca, università, aziende, associazioni, istituti e musei di tutto il mondo. Ogni anno, ilAstronautico Internazionale viene organizzato dall’IAF e dai suoi associati. Quest’anno, la pandemia in corso ha influenzato le attività programmate per il 2020, ma l’IAF rimane flessibile e innovativa. Per organizzazioni come l’ESA e per i professionisti dello spazio in generale, i congressi IAF rappresentano un’eccellente opportunità per condividere le ultime informazioni su attuali o futuri progetti e programmi spaziali, e sulle relative tecnologie. IAF ha trovato ...