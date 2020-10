“Indecente”. Mattino 5, Federica Panicucci costretta a censurare l’ospite in studio: scoppia il caos in diretta (Di martedì 6 ottobre 2020) Dopo tanti mesi di assenza Federica Paniccuci è tornata alla guida di Mattino 5. Quella che più volta la conduttrice ha definito ‘la sua casa’ e tra le mura del quale si trova a suo agio. Lei, come i milioni di telespettatori che la seguono e che la premiano con alti indici di ascolto. Il segreto di Federica Panicucci è nel suo carattere spigliato, nella semplicità con la quale tiene dritta la barra del programma. Sempre obiettiva, Federica Panicucci non ha paura di tradurre in parole il suo pensiero. Qualità che da casa è oltremodo apprezzata. E dire che per Federica Panicucci gli ultimi mesi non sono stati dei miglior, la sua esperienza televisiva si era interrotta a marzo con l’inizio del ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 ottobre 2020) Dopo tanti mesi di assenzaPaniccuci è tornata alla guida di5. Quella che più volta la conduttrice ha definito ‘la sua casa’ e tra le mura del quale si trova a suo agio. Lei, come i milioni di telespettatori che la seguono e che la premiano con alti indici di ascolto. Il segreto diè nel suo carattere spigliato, nella semplicità con la quale tiene dritta la barra del programma. Sempre obiettiva,non ha paura di tradurre in parole il suo pensiero. Qualità che da casa è oltremodo apprezzata. E dire che pergli ultimi mesi non sono stati dei miglior, la sua esperienza televisiva si era interrotta a marzo con l’inizio del ...

monica84031149 : @matteorenzi @ItaliaViva Se per voi la massima soddisfazione lavorativa è non avere quota 100 rivela la vs incapaci… -

Ultime Notizie dalla rete : “Indecente” Mattino