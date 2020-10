Il legale | “Il Napoli non è indagato | la partita con la Juve si dovrà giocare”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– “Chi vive nel mondo delle regole, non può accettare qualsiasi attacco al. Nel percorso dell’omologazione, la Procura Federale ha aperto un iter per il rispetto del protocollo dopo la positività di Zielinski”. L’avvocato del, Mattia Grassani, torna a parlare dintus-e ribadisce la posizione del club di De Laurentiis: “Ilnon è, sono stati chiesti documenti dal giorno due al giorno quattro. Ilcon le autorità sanitarie locali, Asl1 e2, come inoltreremo alla Procura Federale, ha avuto un copioso carteggio che dimostra come ci sia stato il rispetto di ...