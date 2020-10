Gf Vip, rabbia fuori controllo per Matilde Brandi contro Zorzi: "Sono 20 giorni che rompi il c..." - (Di martedì 6 ottobre 2020) Francesca Galici Anche Matilde Brandi è esplosa nella casa del Grande Fratello: l'ex ballerina si è scagliata contro l'influencer per una frase infelice in un momento delicato L'imprevedibilità è parte integrante del gioco del Grande Fratello. Ieri se n'è avuta la conferma con l'improvvisa lite tra Matilde Brandi e Tommaso Zorzi. L'atmosfera nella Casa era molto tesa dopo le confessioni di Adua Del Vesco e di Massimiliano Morra che, finalmente, hanno rivelato di non aver mai avuto un vera storia d'amore. Una verità nata dopo la frase sussurrata da Adua all'orecchio di Dayane sulla possibile omosessualità dell'attore, negata del corso della puntata precedente dall'attrice con il supporto della brasiliana e di ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 6 ottobre 2020) Francesca Galici Ancheè esplosa nella casa del Grande Fratello: l'ex ballerina si è scagliatal'influencer per una frase infelice in un momento delicato L'imprevedibilità è parte integrante del gioco del Grande Fratello. Ieri se n'è avuta la conferma con l'improvvisa lite trae Tommaso. L'atmosfera nella Casa era molto tesa dopo le confessioni di Adua Del Vesco e di Massimiliano Morra che, finalmente, hanno rivelato di non aver mai avuto un vera storia d'amore. Una verità nata dopo la frase sussurrata da Adua all'orecchio di Dayane sulla possibile omosessualità dell'attore, negata del corso della puntata precedente dall'attrice con il supporto della brasiliana e di ...

