GF Vip | Matilde Brandi sbotta contro Tommaso Zorzi

Leggi su 361magazine

(Di martedì 6 ottobre 2020)sino a ieri ha mantenuto i nervi saldi, anzi, per usare le parole di Alfonso Signorini, “è una colonna portante dentro la Casa”. Ma ieri sera non ce l’ha fatta più e in un momento fuori dalla diretta ha rimproverato duramente l’influencer. Subito il conduttore ha aperto il collegamento con la Casa e si è sentita la discussione dai toni accesi tra i due. Ma cosa è successo al GF Vip? Perchéha avuto questa reazione nei confronti di Tommy? Perchéha reagito così View this post on Instagram e vabbè “Quando ce vò, c’è vò!” 🤣 —— STAFF @digitalbeezit ...