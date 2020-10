Ezio Greggio durissimo con Mediaset | “programmi vergognosi” | interviene Enzo Iacchetti

Leggi su baritalianews

(Di martedì 6 ottobre 2020)è un volto amatissimo della televisione e il pubblico da casa si è abituato a vederlo dietro il bancone di “Striscia la notizia” accanto al suo storico amico collega. I due formano, un duo, appunto formidabile e nonostante abbiano dichiarato, sia insieme che separatamente, di non essere amici nella vita, di cenare insieme qualche volta durante i mesi in cui conducono Striscia e poi di sentirsi solo per farsi gi auguri a Natale e ai rispettivi compleanni, l’intesa tra loro è, comunque, sempre al top e, quando conducono insieme sembrano divertirsi per primi loro.ha rilasciato alcune durissime dichiarazioni su, nonostante lavori ...