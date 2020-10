Elden Ring si farà attendere a lungo? Su Amazon compare una data di uscita

(Di martedì 6 ottobre 2020) I fan distanno ancora aspettando novità sull'attesissimo gioco e, soprattutto, vogliono sapere quando finalmente il nuovo ambizioso progetto di FromSoftware sarà disponibile.Ebbene, sembra che l'attesa sarà abbastanza lunga stando alla potenzialedicomparsa su.de.Un tweet di Idle Sloth afferma chearriverà il 15 agosto del 2022. Si tratta di unadecisamente lontana ma forse "realistica" per una serie di motivi.Leggi altro...

MansardaPodcast : Secondo #Amazon DE, #EldenRing uscira' il 15 agosto del 2022 ?????? Siamo in astinenza da #soulslike, per fortuna che… - Asgard_Hydra : Elden Ring: l'attesa è ancora lunga? Arriva una brutta notizia | Game Division - kalas_it : Elden Ring esce nel 2022? Spunta una data di lancio PS5 su Amazon Germania - infoitscienza : Elden Ring, Amazon rivela la data di uscita? L'attesa potrebbe essere lunga - Asgard_Hydra : Elden Ring esce nel 2022? Spunta una data di lancio PS5 su Amazon Germania -

Ultime Notizie dalla rete : Elden Ring

Tom's Hardware Italia

Mentre mancano ancora diverse informazioni su Elden Ring, in rete è apparsa quella che sembra essere una vera e propria brutta notizia per i giocatori.Stando al listino di Amazon DE, Elden Ring ha una data di uscita ed è piuttosto lontana: cerchiamo di capire quanto possa esserci di credibile in questo nuovo leak.. La data di uscita di Elden Ring è ...