Dune rimandato alla fine del 2021

Dune, l'attesissimo film di Denis Villeneuve con protagonista Timothée Chalamet è stato rimandato alla fine del 2021 Brutte notizie per chi aspettava con ansia e trepidante attesa la trasposizione cinematografica di Dune, il romanzo di fantascienza del 1965 scritto da Frank Herbert: Collider ha rivelato in esclusiva che Warner Bros. e Legendary hanno rimandato la data d'uscita del film di Denis Villeneueve, prevista per il 18 Dicembre di quest'anno, al 1° Ottobre 2021. Warner Bros. ha recentemente rimandato Wonder Woman 1984 al giorno di Natale, il che complica un po' le cose. Warner Bros. era fiduciosa che il mercato potesse supportare la distribuzione di più film da blockbuster

