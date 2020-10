Decreto Sicurezza, ecco il via libera dal consiglio dei ministri (Di martedì 6 ottobre 2020) Il nuovo Decreto Sicurezza cancella le multe milionarie per le Ong e riporta in auge la protezione umanitaria. E c’è una norma ad hoc, scritta dopo l’omicidio di Willy Monteiro Duarte a Colleferro. Le multe alle organizzazioni non governative vengono abolite, così come la confisca delle navi. Tornerà la protezione umanitaria e con essa un … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 6 ottobre 2020) Il nuovocancella le multe milionarie per le Ong e riporta in auge la protezione umanitaria. E c’è una norma ad hoc, scritta dopo l’omicidio di Willy Monteiro Duarte a Colleferro. Le multe alle organizzazioni non governative vengono abolite, così come la confisca delle navi. Tornerà la protezione umanitaria e con essa un … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Avvenire_Nei : Il governo cancella le norme Salvini. Torna la «protezione umanitaria» - Agenzia_Ansa : Arriva 'norma Willy', Daspo e pene più severe ai violenti. Le misure dovrebbero entrare nel nuovo decreto sicurezza… - Agenzia_Ansa : Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto su #sicurezza e #immigrazione che riscrive i decreti… - il_svenia : RT @perchetendenza: #DecretiSicurezza: Perché il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto su sicurezza e immigrazione che so… - avvvalentinaga2 : RT @Rvaticanaitalia: Nel gr delle ore 8: Via libera ieri sera del Cdm al nuovo decreto su sicurezza e immigrazione, che riscrive i dl Salvi… -