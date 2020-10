Covid-19 | cosa offrono tampone | test rapidi e sierologici

Leggi su dilei

(Di martedì 6 ottobre 2020) Fino a qualche mese fa, quando ancora il mondo non era entrato nell’epoca della pandemia, termini come tamponi efacevano venire in mente solamente problematiche legate al benessere fisico e psicologico. Oggi, invece, siamo letteralmente sommersi di informazioni su queste parole e ci chiediamo dopo qualche colpo di tosse o altri segni d’infezione virale delle vie aeree quali esami ci possono aiutare per scoprire se abbiamo contratto, magari anche in modo del tutto asintomatico, l’infezione da Sars-CoV-2. Insomma: è una sorta di “giungla” in cui districarsi è difficile. Detto che il medico è il punto di riferimento per ogni domanda specifica, ecco qualche informazione utile. In cerca del virus con ilIl classicomolecolare, quello che si fa inserendo una sorta ...