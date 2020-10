Coronavirus, Cartabellotta (Gimbe): “Oggi il vero problema è non mandare in tilt il sistema di tracciamento territoriale” (Di martedì 6 ottobre 2020) Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’imprenditore e gli altri” condotta dal fondatore dell’UniCusano Stefano Bandecchi su Cusano Italia Tv (ch. 264 dtt). Sulla situazione covid in Italia – “Quello che stiamo osservando, soprattutto a partire dal mese di luglio, è l’incremento lineare dei casi positivi –ha affermato Cartabellotta-. Noi facciamo un monitoraggio settimanale, che ovviamente sterilizza le fluttuazioni dei dati giornalieri. Fino alla terza settimana di luglio viaggiavamo su una media di 1400 nuovi casi settimanali, quindi mediamente 200 al giorno, poi la curva ha iniziato a salire ed è arrivata fino ai 12414 casi della settimana dal 23 al 29 settembre. Dal 30 settembre al 4 ottobre ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 6 ottobre 2020) Nino, presidente della Fondazione, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’imprenditore e gli altri” condotta dal fondatore dell’UniCusano Stefano Bandecchi su Cusano Italia Tv (ch. 264 dtt). Sulla situazione covid in Italia – “Quello che stiamo osservando, soprattutto a partire dal mese di luglio, è l’incremento lineare dei casi positivi –ha affermato-. Noi facciamo un monitoraggio settimanale, che ovviamente sterilizza le fluttuazioni dei dati giornalieri. Fino alla terza settimana di luglio viaggiavamo su una media di 1400 nuovi casi settimanali, quindi mediamente 200 al giorno, poi la curva ha iniziato a salire ed è arrivata fino ai 12414 casi della settimana dal 23 al 29 settembre. Dal 30 settembre al 4 ottobre ...

