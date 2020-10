Bambina di 8 anni all'ospedale: 'Violenza sessuale'. Interrogato un parente a cui la piccola era stata affidata (Di martedì 6 ottobre 2020) Una Bambina di 8 anni è stata portata all'ospedale di , dove i medici hanno riscontrato alcuni elementi compatibili con una . E un parente della piccola, a cui la piccola era stata affidata, è stato ... Leggi su leggo (Di martedì 6 ottobre 2020) Unadi 8portata all'di , dove i medici hanno riscontrato alcuni elementi compatibili con una . E undella, a cui laera, è stato ...

miocugino1 : RT @digg0ry_: Una bambina ha detto a mio cugino (7 anni) che a lei piacciono i bts e gli ha chiesto se li conosceva e lui ha risposto 'ma q… - robertoanversa : RT @Vallescrivia1: Ce l'ho messa tutta 9 mesi di gravidanza senza uno sgarro 15 di allattamento 5 anni senza dormire mai Ora esce fuori che… - alessiodesiena : RT @Internazionale: Per più di cinquant’anni Quino ha dato vita a Mafalda, una filosofa bambina che ha finalmente dato una voce autorevole… - bebekozdemir : @LoredanaRiccard @TOMSDIOR Non sono una bambina, ho 30 anni e sono capace di intendere e di volere. Solo perché lei… - a_cegna : RT @Internazionale: Per più di cinquant’anni Quino ha dato vita a Mafalda, una filosofa bambina che ha finalmente dato una voce autorevole… -