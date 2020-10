Ballando con le stelle: grave infortunio per Alessandra Mussolini durante le prove. Ecco cosa è successo. (Di martedì 6 ottobre 2020) Alessandra Mussolini, concorrente di Ballando con le stelle, si è infortunata durante le prove col suo partner di danza, il ballerino Maykel Fonts. I due stavano provando la coreografia per sabato prossimo quando Alessandra Mussolini è rovinosamente caduta a terra, sbattendo il viso. La concorrente è subito stata portata in una clinica a Roma dove si è sottoposta ad una TAC. Una grave emorraggia nasale è l’esito, ma nulla di rotto, spiega Alessandra nelle stories Instagram di Maykel Fonts, mentre rassicura la madre al telefono. La Mussolini era attesa come ospite da ... Leggi su trendit (Di martedì 6 ottobre 2020), concorrente dicon le, si &e; infortunatalecol suo partner di danza, il ballerino Maykel Fonts. I due stavano provando la coreografia per sabato prossimo quando&e; rovinosamente caduta a terra, sbattendo il viso. La concorrente &e; subito stata portata in una clinica a Roma dove si &e; sottoposta ad una TAC. Unaemorraggia nasale &e; l’esito, ma nulla di rotto, spieganelle stories Instagram di Maykel Fonts, mentre rassicura la madre al telefono. Laera attesa come ospite da ...

