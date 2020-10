Audi TT - In arrivo la variante S line Competition Plus (Di martedì 6 ottobre 2020) Per gli appassionati dell'Audi TT arriva un nuovo allestimento che esalta l'immagine sportiva del modello. Si tratta della variante S line Competition Plus, proposta in abbinamento alla motorizzazione 45 TFSI da 245 CV con cambio s Tronic e carrozzeria coupé o cabriolet. La vettura è già ordinabile in Germania a partire da 47.316,30 euro, alla quale, nel 2021, si aggiungeranno anche le versioni con la trazione integrale quattro.Tanti accessori di serie. La S line Competition Plus riunisce una serie di optional sotto un unico pacchetto: quello S line per gli esterni, che comprende il paraurti e le griglie specifiche, il Black Style Package con le finiture nero lucido estese anche ai loghi e ai terminali di ... Leggi su quattroruote (Di martedì 6 ottobre 2020) Per gli appassionati dell'TT arriva un nuovo allestimento che esalta l'immagine sportiva del modello. Si tratta della, proposta in abbinamento alla motorizzazione 45 TFSI da 245 CV con cambio s Tronic e carrozzeria coupé o cabriolet. La vettura è già ordinabile in Germania a partire da 47.316,30 euro, alla quale, nel 2021, si aggiungeranno anche le versioni con la trazione integrale quattro.Tanti accessori di serie. La Sriunisce una serie di optional sotto un unico pacchetto: quello Sper gli esterni, che comprende il paraurti e le griglie specifiche, il Black Style Package con le finiture nero lucido estese anche ai loghi e ai terminali di ...

