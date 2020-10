Altamura-Gravina in Puglia: scontro fra due auto, una si incendia. Due morti Incidente in serata sulla strada statale 96 (Di martedì 6 ottobre 2020) Due morti nell’Incidente verificatosi in serata sulla Altamura-Gravina in Puglia. Conseguenza terribile per lo scontro frontale fra un suv ed una Fiat 600: quest’ultima vettura ha preso fuoco, morti i due occupanti. L'articolo Altamura-Gravina in Puglia: scontro fra due auto, una si incendia. Due morti <small class="subtitle">Incidente in serata sulla strada statale 96</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 6 ottobre 2020) Duenell’verificatosi inin. Conseguenza terribile per lofrontale fra un suv ed una Fiat 600: quest’ultima vettura ha preso fuoco,i due occupanti. L'articoloinfra due, una si. Due in96 proviene da Noi Notizie..

