Adua Del Vesco si scontra con Tommaso Zorzi e minaccia di querelarlo (Di martedì 6 ottobre 2020) La pace fra Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi sembra essere molto lontana dato che poche ore fa i due si sono nuovamente scontrati. Reduce da un incontro con gli autori che avrebbero chiesto a Tommaso Zorzi di divulgare la chat privata con Adua Del Vesco che testimonierebbe che i due si sono incontrati segretamente in albergo prima di entrare al GF Vip, l’influencer ha attaccato l’attrice che – messa alle strette – ha confermato di averlo visto. “In confessionale mi hanno chiesto di tirare fuori le chat che ci siamo scambiati su Instagram, che testimoniano che ci siamo visti in albergo. Tu ora dici che ci siamo visti in albergo, ieri in puntata hai negato e mi hai detto che ero un bugiardo”, ha detto ... Leggi su biccy (Di martedì 6 ottobre 2020) La pace fraDelsembra essere molto lontana dato che poche ore fa i due si sono nuovamenteti. Reduce da un incontro con gli autori che avrebbero chiesto adi divulgare la chat privata conDelche testimonierebbe che i due si sono incontrati segretamente in albergo prima di entrare al GF Vip, l’influencer ha attaccato l’attrice che – messa alle strette – ha confermato di averlo visto. “In confessionale mi hanno chiesto di tirare fuori le chat che ci siamo scambiati su Instagram, che testimoniano che ci siamo visti in albergo. Tu ora dici che ci siamo visti in albergo, ieri in puntata hai negato e mi hai detto che ero un bugiardo”, ha detto ...

