Uomini e Donne, un Cavaliere vittima di un incidente: “Volevano amputarmi le gambe” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Durante la puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi pomeriggio 5 settembre, uno dei protagonisti del Trono Over si è lasciato andare ad un’inaspettata rivelazione. Si tratta del Cavaliere Nicola M., che ha perso la pazienza dopo alcune affermazioni fatte da Veronica e Tina. LA RIVELAZIONE CHOC – Il tutto ha avuto inizio durante … L'articolo Uomini e Donne, un Cavaliere vittima di un incidente: “Volevano amputarmi le gambe” Leggi su dailynews24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Durante la puntata diandata in onda oggi pomeriggio 5 settembre, uno dei protagonisti del Trono Over si è lasciato andare ad un’inaspettata rivelazione. Si tratta delNicola M., che ha perso la pazienza dopo alcune affermazioni fatte da Veronica e Tina. LA RIVELAZIONE CHOC – Il tutto ha avuto inizio durante … L'articolo, undi un: “Volevanole gambe”

trash_italiano : Chiedo gentilmente alla Fascino PGT e alla redazione di Uomini e Donne di organizzare al più presto una sfilata. Gr… - direzioneprc : Rifondazione si stringe attorno alle donne e agli uomini dell’ANPI per la perdita della sua grande Presidente… - matteosalvinimi : #Salvini: La Lega non ha organizzato nessuna manifestazione davanti al Tribunale, non mi sarei mai permesso di dist… - MonicaBozzi : Guenda assomiglia a Francesca cipriani e la ruta a Gemma di uomini e donne ???? #GFVIP - silbice : RT @MPSkino: Twitter sospenderà gli utenti che augurano la morte a Trump... Perfettamente d'accordo se farà altrettanto per le minacce di… -