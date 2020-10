Tumore esofago: combinazione allunga la vita (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tumore dell’esofago: pembrolizumab più chemioterapia ha dimostrato un vantaggio in termini di sopravvivenza globale e sopravvivenza libera da progressione L’immunoterapia in combinazione con la chemioterapia è efficace nel trattamento in prima linea dei pazienti con Tumore dell’esofago e della giunzione gastroesofagea. Lo dimostrano i dati, presentati per la prima volta al Congresso della Società Europea… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 5 ottobre 2020)dell’: pembrolizumab più chemioterapia ha dimostrato un vantaggio in termini di sopravvivenza globale e sopravvivenza libera da progressione L’immunoterapia incon la chemioterapia è efficace nel trattamento in prima linea dei pazienti condell’e della giunzione gastroesofagea. Lo dimostrano i dati, presentati per la prima volta al Congresso della Società Europea… L'articolo Corriere Nazionale.

trippiereddmix : @Pietro_ansia Se bevi cosi tanto il thè caldo aumenta le probabilità di tumore all esofago. È stato dimostrato in u… - imi_massaccesi : RT @malatinvisibili: TUMORE DELL’ESOFAGO E DELLA GIUNZIONE GASTROESOFAGEA – IN FASE 3 PEMBROLIZUMAB ASSOCIATO A CHEMIO RIDUCE RISCHIO DI MO… - fseviareggio : RT @iltirreno: Tumore all'esofago: l'esito dell'ultimo studio - Rioolimpica2016 : Tumore dell'esofago, un passo avanti significativo grazie all'immunoterapia - iltirreno : Tumore all'esofago: l'esito dell'ultimo studio -