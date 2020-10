Surface Laptop Go, Pro X e accessori: tutte le novità in arrivo da Microsoft (Di lunedì 5 ottobre 2020) Microsoft continua nel proprio percorso di aggiornamento della linea Surface con l’obiettivo di offrire il giusto dispositivo per ogni tipo esigenza. Il nuovo Surface Laptop Go racchiude tutte le caratteristiche più amate della serie in un device più piccolo ed economico, mentre Surface Pro X si arricchisce di alcune novità incluse nuove applicazioni, performance migliorate e la nuova finitura Platino. Vediamo tutti i nuovi prodotti in arrivo dalla casa di Redmond. Surface Laptop Go Surface Laptop GoMicrosoftDopo l’esperimento positivo di Surface Go, Microsoft ha deciso di estendere la versione economica anche lato ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 5 ottobre 2020)continua nel proprio percorso di aggiornamento della lineacon l’obiettivo di offrire il giusto dispositivo per ogni tipo esigenza. Il nuovoGo racchiudele caratteristiche più amate della serie in un device più piccolo ed economico, mentrePro X si arricchisce di alcune novità incluse nuove applicazioni, performance migliorate e la nuova finitura Platino. Vediamo tutti i nuovi prodotti indalla casa di Redmond.GoGoDopo l’esperimento positivo diGo,ha deciso di estendere la versione economica anche lato ...

infoitscienza : Presentato nuovo Surface Laptop Go, Pro X accessori - infoitscienza : La famiglia cresce: Microsoft presenta il nuovo Surface Laptop Go - infoitscienza : Microsoft Surface Laptop Go: disponibile in pre-order da oggi - infoitscienza : Microsoft Surface Laptop Go | disponibile in pre-order da oggi - infoitscienza : Microsoft lancia Surface Laptop Go, una nuova versione del Pro X e vari accessori -