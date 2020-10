Prof. Pregliasco: “Servono maggiori precisazioni sui protocolli” (Di lunedì 5 ottobre 2020) “C’è la necessità di maggiori precisazioni rispetto ai protocolli. Oggi c’è una recrudescenza in corso dell’epidemia, andare a cercarsi guai è un qualcosa che va oltre l’opportunità. Dire che è possibile una quarantena soft dei calciatori perché c’è un interesse superiore non mi sembra adeguato. Un conto è la quarantena soft per un chirurgo che deve operare e che è difficilmente sostituibile, altro conto è farla per i calciatori“. Queste le parole del virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi di Milano, intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus7. Leggi su sportface (Di lunedì 5 ottobre 2020) “C’è la necessità dirispetto ai protocolli. Oggi c’è una recrudescenza in corso dell’epidemia, andare a cercarsi guai è un qualcosa che va oltre l’opportunità. Dire che è possibile una quarantena soft dei calciatori perché c’è un interesse superiore non mi sembra adeguato. Un conto è la quarantena soft per un chirurgo che deve operare e che è difficilmente sostituibile, altro conto è farla per i calciatori“. Queste le parole del virologo Fabrizio, direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi di Milano, intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus7.

