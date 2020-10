Per un sistema di garanzie (Di lunedì 5 ottobre 2020) Cari Amici, la crisi della pandemia , in allarmante fase di crescita, si sta intrecciando con una crisi politica a livello mondiale, il cui epicentro sta negli Stati Uniti di Trump. La miscela che ne risulta segnala una situazione di massimo pericolo che rende ancora più manifesta la necessità di mettere in sicurezza la convivenza umana istituendo un ordinamento giusto presidiato da una Costituzione mondiale. È sempre più chiaro che le attuali sovranità in lotta tra loro non possono garantire … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 5 ottobre 2020) Cari Amici, la crisi della pandemia , in allarmante fase di crescita, si sta intrecciando con una crisi politica a livello mondiale, il cui epicentro sta negli Stati Uniti di Trump. La miscela che ne risulta segnala una situazione di massimo pericolo che rende ancora più manifesta la necessità di mettere in sicurezza la convivenza umana istituendo un ordinamento giusto presidiato da una Costituzione mondiale. È sempre più chiaro che le attuali sovranità in lotta tra loro non possono garantire … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

capuanogio : La @juventusfc comunica che domani alle 20,45 scenderà in campo per giocare #JuveNapoli. La scelta dell’ASL di… - CottarelliCPI : Dato che 600 parlamentari sono un po' pochi per due Camere che fanno la stessa cosa (in base a confronti con l'Euro… - DPCgov : #Maltempo #3ottobre ore 13 Operativo il sistema di #protezionecivile per dare soccorso e assistenza. Piemonte,Ligur… - Fabio68017588 : A #lariachetirala7 fini pensatori stanno convintamente elucubrando su come ridurre le tasse. È come se un tizio obe… - Triplete12 : RT @myrtamerlino: Tante attività causa #Covid19 sono in ginocchio perché non riescono ad ottenere un prestito dalle #banche. Ma se lo Stato… -

Ultime Notizie dalla rete : Per sistema Per un sistema di garanzie Il Manifesto Click Day per il “Bonus Sicilia”, sito in crash: tutto rinviato all’8 ottobre

La circostanza ha inevitabilmente scatenato le polemiche: “In Sicilia – afferma Alessandro Albanese, vicepresidente vicario di Sicindustria – il sistema del click day è diventato per gli imprenditori ...

Reti 5G, emerge un possibile rischio per la sicurezza

Secondo lo studio di Puzankov, un hacker potrebbe sfruttarlo per entrare nel sistema e lanciare così un attacco informatico. Il protocollo, come detto, risale addrittura al 1975, quando non era ...

La circostanza ha inevitabilmente scatenato le polemiche: “In Sicilia – afferma Alessandro Albanese, vicepresidente vicario di Sicindustria – il sistema del click day è diventato per gli imprenditori ...Secondo lo studio di Puzankov, un hacker potrebbe sfruttarlo per entrare nel sistema e lanciare così un attacco informatico. Il protocollo, come detto, risale addrittura al 1975, quando non era ...