Nel cuore pulsante e taciturno d’Irlanda (Di martedì 6 ottobre 2020) Gli spiriti si sono dispersi, i boschi / sfumati di grigio dall’azzurro di mezzanotte / Lasciando un residuo di polvere / la musica della notte più tenue. Inizia così una delle poesie più belle di Derek Mahon, «The Dream Play», che richiama sin dal titolo la notturna taciturnità onirica dell’omonimo dramma dello svedese Strinberg: Ett drömspel (in italiano Il sogno, e in inglese appunto A Dream Play). Come loro, come quegli spettri dispersi nella notte, è scomparso giovedì scorso, nella … Continua L'articolo Nel cuore pulsante e taciturno d’Irlanda proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 6 ottobre 2020) Gli spiriti si sono dispersi, i boschi / sfumati di grigio dall’azzurro di mezzanotte / Lasciando un residuo di polvere / la musica della notte più tenue. Inizia così una delle poesie più belle di Derek Mahon, «The Dream Play», che richiama sin dal titolo la notturna taciturnità onirica dell’omonimo dramma dello svedese Strinberg: Ett drömspel (in italiano Il sogno, e in inglese appunto A Dream Play). Come loro, come quegli spettri dispersi nella notte, è scomparso giovedì scorso, nella … Continua L'articolo Neld’Irlanda proviene da il manifesto.

GassmanGassmann : Questa città che accoglie,che sorride, che con orgoglio,da sempre, supera le mille difficoltà che la attraversano.… - matteosalvinimi : Nell’anniversario della prematura scomparsa di Papa Luciani, quel Papa del sorriso che ancora occupa un posto speci… - matteosalvinimi : Agnese e Carlo, Nella e Aldo. I miei splendidi quattro nonni che mi hanno cresciuto, i miei Angeli Custodi. Vi vogl… - iriccioli_diEle : MARIA RUTA NEL CUORE. UN MINUTO PIANGE QUELLO DOPO RIDE, COME SI FA A NON AMARLA#GFVIP - draacaaryss : Capisco di essere un cuore di ghiaccio nel momento in cui non piango per la vicenda di Maria Teresa #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Nel cuore Nel cuore pulsante e taciturno d'Irlanda | il manifesto Il Manifesto