Mercato Juve, retroscena sul gong: proposto l’ultimo affare (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il calcioMercato della Juventus ha vissuto una giornata davvero al cardiopalma. Tra le cessioni e gli acquisti per rinforzare la rosa di Andrea Pirlo, allestendo una rosa competitiva e adeguata non solo alle richieste tattiche del Maestro ma anche ai piani della dirigenza, che vorrebbe provare a conquistare sia Serie A che Coppa Italia ma anche la tanto agognata Champions League. Nelle scorse ore è arrivata finalmente l’ufficialità per Federico Chiesa dalla Fiorentina, autentico tormentone del Mercato Juve di queste giornate finali di trattative. Ma non solo il ragazzo classe ’97 a far discutere nelle ultime notizie delle scorse ore: anche Emerson Palmieri del Chelsea sembrava essere tornato nei radar di Fabio Paratici e Andrea Agnelli, ma qualcosa secondo il retroscena sul ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il calciodellantus ha vissuto una giornata davvero al cardiopalma. Tra le cessioni e gli acquisti per rinforzare la rosa di Andrea Pirlo, allestendo una rosa competitiva e adeguata non solo alle richieste tattiche del Maestro ma anche ai piani della dirigenza, che vorrebbe provare a conquistare sia Serie A che Coppa Italia ma anche la tanto agognata Champions League. Nelle scorse ore è arrivata finalmente l’ufficialità per Federico Chiesa dalla Fiorentina, autentico tormentone deldi queste giornate finali di trattative. Ma non solo il ragazzo classe ’97 a far discutere nelle ultime notizie delle scorse ore: anche Emerson Palmieri del Chelsea sembrava essere tornato nei radar di Fabio Paratici e Andrea Agnelli, ma qualcosa secondo ilsul ...

