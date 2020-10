Juve-Napoli non si gioca: scontro totale De Laurentiis-Lega Calcio. Campionato a rischio (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott – In un clima surreale, Juventus-Napoli finisce con un annunciato 3-0 a tavolino perché la squadra partenopea non si è presentata a Torino per via di due giocatori positivi al coronavirus. La partita clou della terza giornata di Serie A non si gioca per via delle regole tutt’altro che chiare anti-Covid. A quanto pare, infatti, il Napoli ha avuto l’ordine di non partire impartito dalla Asl. Chi ha ragione? La Juve a scendere in campo o il Napoli a non presentarsi? L’episodio mostra tutte le contraddizioni di questo strano Campionato ai tempi del coronavirus. Il Cts dà ragione alla Asl di Napoli Questi i fatti. La squadra di Gattuso ha dato seguito allo stop imposto dalla Asl ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott – In un clima surreale,ntus-finisce con un annunciato 3-0 a tavolino perché la squadra partenopea non si è presentata a Torino per via di duetori positivi al coronavirus. La partita clou della terza giornata di Serie A non siper via delle regole tutt’altro che chiare anti-Covid. A quanto pare, infatti, ilha avuto l’ordine di non partire impartito dalla Asl. Chi ha ragione? Laa scendere in campo o ila non presentarsi? L’episodio mostra tutte le contraddizioni di questo stranoai tempi del coronavirus. Il Cts dà ragione alla Asl diQuesti i fatti. La squadra di Gattuso ha dato seguito allo stop imposto dalla Asl ...

AleAntinelli : 22 casi spalmati in una settimana al #Genoa. 2 casi nel Napoli 2 nella Juve. Giocatori in isolamento alla vigilia .… - lorepregliasco : L'odio per la Juve acceca. Il problema è che è davvero difficile far passare una palese e completa figuraccia del N… - MarcoBellinazzo : Mi auguro che in @SerieA qualcuno si svegli per evitare la pantomima di un match in mondovisione con sola Juve che… - paolosaletti1 : RT @lorepregliasco: L'odio per la Juve acceca. Il problema è che è davvero difficile far passare una palese e completa figuraccia del Napol… - pulcio74 : RT @gigi1mastro: L’odio per la @juventusfc è talmente esagerato, che stanno provando in tutti i modi ad accollare alla Juve una grave manc… -