Il coprifuoco? Servono risposte serie Pandemia | Annalisa Chirico demolisce Conte

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Inizia a prendere piede l'ipotesi delcontro il coronavirus. Il governo di Giuseppeconsidera l'ipotesi di far chiudere bar e locali alle 22 nel caso assai probabile in cui la curva del contagio continuasse a correre. Idea che viene bocciata in modo netto da, la quale dice la sua su Twitter: "Il? La situazione è seria,- premette la firma de Il Foglio -. Anticipare chiusura di bar e ristoranti rischia di dare un'ulteriore mazzata a ristoratori e camerieri. Chi vorrà cenare fuori lo farà comunque: per evitare folle meglio estendere l'orario di servizio, non accorciarlo", conclude. Impeccabile. ...