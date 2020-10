Elodie racconta la sua infanzia difficile (Di lunedì 5 ottobre 2020) La cantante Elodie si è raccontata in una lunga intervista per il Corriere della Sera. Un’intervista che racconta l’infanzia rubata ad una bambina. Un’infanzia in cui avrebbe affermato di essere sempre stata “troppo” libera e durante la quale sapeva di dover lottare per i suoi sogni. Un’infanzia difficile che le ha sbattuto la realtà in faccia sin dalla più tenera età. Oggi non mi sento tormentata e sono piuttosto lucida riguardo a quello che è stato. Considero il mio passato la mia fortuna: mi ha dato la possibilità di vedere la vita cruda fin dall’inizio e non l’ho subìtafonte: corriere.it Il racconto parte dalla separazione dei genitori, dai problemi di ... Leggi su trendit (Di lunedì 5 ottobre 2020) La cantantesi èta in una lunga intervista per il Corriere della Sera. Un’intervista chel’rubata ad una bambina. Un’in cui avrebbe affermato di essere sempre stata “troppo” libera e durante la quale sapeva di dover lottare per i suoi sogni. Un’che le ha sbattuto la realtà in faccia sin dalla più tenera età. Oggi non mi sento tormentata e sono piuttosto lucida riguardo a quello che è stato. Considero il mio passato la mia fortuna: mi ha dato la possibilità di vedere la vita cruda fin dall’inizio e non l’ho subìtafonte: corriere.it Il racconto parte dalla separazione dei genitori, dai problemi di ...

giorgio_gori : Sul @corriere di oggi c’è un’intervista a #Elodie, bellissima, che racconta la sua adolescenza al Quartaccio, fra d… - flamanc24 : RT @RollingStoneita: In una nuova intervista Elodie ha parlato del suo passato al Quartaccio: «Cresciuta in una casa dove spesso non c'era… - GabryContessa : RT @giorgio_gori: Sul @corriere di oggi c’è un’intervista a #Elodie, bellissima, che racconta la sua adolescenza al Quartaccio, fra droga i… - sosbiglietti : Elodie racconta la sua infanzia tra droga e degrado: «Vita cruda fin dall’inizio» - DaniAgostini32 : RT @giorgio_gori: Sul @corriere di oggi c’è un’intervista a #Elodie, bellissima, che racconta la sua adolescenza al Quartaccio, fra droga i… -