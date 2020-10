B&b, chi affitta più di quattro case è un’impresa per il Fisco (Di lunedì 5 ottobre 2020) Via libera in Senato al cosiddetto emendamento “salva centri storici”, che prevede che chi affitta più di 4 case verrà trattato fiscalmente come un’impresa. L’obiettivo è quello di evitare che i centri storici si svuotino dei loro abitanti e finiscano per essere abitati unicamente dai turisti. Stop quindi ai regimi fiscali agevolati delle attività occasionali: per l’Agenzia delle entrate chi affitta più di quattro case è un’impresa e deve quindi versare al Fisco di conseguenza. Soddisfatto il ministro dei Beni culturali e Turismo Dario Franceschini, che definisce “molto positiva l’approvazione della norma che riporta i B&B allo ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 ottobre 2020) Via libera in Senato al cosiddetto emendamento “salva centri storici”, che prevede che chi; di 4verrà trattato fiscalmente come un’impresa. L’obiettivo; quello di evitare che i centri storici si svuotino dei loro abitanti e finiscano per essere abitati unicamente dai turisti. Stop quindi ai regimi fiscali agevolati delle attività occasionali: per l’Agenzia delle entrate chi; di; un’impresa e deve quindi versare aldi conseguenza. Soddisfatto il ministro dei Beni culturali e Turismo Dario Franceschini, che definisce “molto positiva l’approvazione della norma che riporta i B&B allo ...

