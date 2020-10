Andrea Sartoretti | chi è l’attore di Io ti cercherò e Romanzo Criminale

Leggi su tpi

(Di lunedì 5 ottobre 2020), chi è l’attore di Io ti cercherò e: carriera, vita privataè uno degli attori del cast di Io ti cercherò, la nuova serie in onda su Rai 1 dal 5 ottobre. Classe 1971, è conosciuto dal grande pubblico per aver interpretato il ruolo de “Il Bufalo” in un’altra serie di grande successo,. In Io ti cercherò veste i panni di Gianni, fratello di Valerio. Ma chi è? Qual è la sua carriera e la vita privata? Scopriamolo insieme. Carriera Nato a New York il 9 ottobre 1971 da genitori italiani, cresce in Francia prima di trasferirsi definitamente con la famiglia a ...