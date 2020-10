Trump aveva 39 di febbre ma non voleva andare in ospedale. Così i medici lo hanno convinto (Di domenica 4 ottobre 2020) Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha avuto più di 39 di febbre, le palpitazioni cardiache ed è stato necessario somministrargli ossigeno aggiuntivo prima che le sue condizioni migliorassero. Lo ha rivelato Vanity Fair, citando fonti del Partito Repubblicano. Trump, l’ultimatum dei medici Secondo le fonti Trump era restio a recarsi in ospedale. Il presidente si è convinto solo davanti a un ultimatum dei medici. O il presidente raggiungeva il Walter Reed Medical Center sulle sue gambe (nella foto l’arrivo del presidente in ospedale) oppure sarebbe stato necessario portarlo in barella. In particolare se le sue condizioni fossero peggiorate. Le teorie dei complottisti C’è grande ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 4 ottobre 2020) Il presidente degli Stati Uniti, Donald, ha avuto più di 39 di, le palpitazioni cardiache ed è stato necessario somministrargli ossigeno aggiuntivo prima che le sue condizioni migliorassero. Lo ha rivelato Vanity Fair, citando fonti del Partito Repubblicano., l’ultimatum deiSecondo le fontiera restio a recarsi in. Il presidente si èsolo davanti a un ultimatum dei. O il presidente raggiungeva il Walter Reed Medical Center sulle sue gambe (nella foto l’arrivo del presidente in) oppure sarebbe stato necessario portarlo in barella. In particolare se le sue condizioni fossero peggiorate. Le teorie dei complottisti C’è grande ...

