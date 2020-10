Serie A, Speranza: "Juve-Napoli non si gioca". Le partite di oggi live (Di domenica 4 ottobre 2020) La situazione non si sblocca. Non ci sono al momento segnali dal Napoli di un possibile cambio di decisione in merito alla partenza per Torino per la sfida contro la Juventus che, per la Lega di Serie ... Leggi su quotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) La situazione non si sblocca. Non ci sono al momento segnali daldi un possibile cambio di decisione in merito alla partenza per Torino per la sfida contro lantus che, per la Lega di...

Gazzetta_it : Il ministro della #Salute #Speranza: '#JuveNapoli non si giocherà. Si parla troppo di calcio e troppo poco di… - BettaSimone : RT @arem1956: QST si che è una bella notizia amiche turche.. fate il passa parola.. date a #SerkanÇayoglu la possibilità di andare avanti… - apaeli : RT @Gazzetta_it: Il ministro della #Salute #Speranza: '#JuveNapoli non si giocherà. Si parla troppo di calcio e troppo poco di #scuola' htt… - TuttoMercatoWeb : Speranza conferma: 'Juve-Napoli non si giocherà. Meno calcio e più scuola, se possibile' - liliana_drm : RT @Gazzetta_it: Il ministro della #Salute #Speranza: '#JuveNapoli non si giocherà. Si parla troppo di calcio e troppo poco di #scuola' htt… -